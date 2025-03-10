Астрологический прогноз на 10 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда не стоит заниматься новым видом деятельности – вряд ли удастся учесть все нюансы и избежать ошибок.
Символ дня: Лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.
Счастливые камни дня: опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, протекают в тяжелой форме, поэтому медицинские меры нужно принимать сразу же, не дожидаясь осложнений.
Питание дня: необходимо сократить употребление любой жидкости, в иначе отеков не избежать.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: желательно высаживать на рассаду семена растений со съедобными «корешками».
Магия и мистика дня: можно проводить обряды связанные с магической силой драгоценных и полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о его внутренних проблемах, которые необходимо решать.
Табу дня: упавшие столовые приборы – ложки, вики и ножи – могут стать плохой приметой.
Цитата дня: «Ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива» (Софи Лорен).
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