Астрологический прогноз на 10 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда не стоит заниматься новым видом деятельности – вряд ли удастся учесть все нюансы и избежать ошибок.

Символ дня: Лабиринт.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый.

Счастливые камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, протекают в тяжелой форме, поэтому медицинские меры нужно принимать сразу же, не дожидаясь осложнений.

Питание дня: необходимо сократить употребление любой жидкости, в иначе отеков не избежать.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: желательно высаживать на рассаду семена растений со съедобными «корешками».

Магия и мистика дня: можно проводить обряды связанные с магической силой драгоценных и полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о его внутренних проблемах, которые необходимо решать.

Табу дня: упавшие столовые приборы – ложки, вики и ножи – могут стать плохой приметой.

Цитата дня: «Ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива» (Софи Лорен).

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