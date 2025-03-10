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Астрологический прогноз на 10 марта

Астрологический прогноз на 10 марта

Лабиринт - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда не стоит заниматься новым видом деятельности – вряд ли удастся учесть все нюансы и избежать ошибок. 

Символ дня: Лабиринт. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый. 

Счастливые камни дня: опал, сердолик. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня, как правило, протекают в тяжелой форме, поэтому медицинские меры нужно принимать сразу же, не дожидаясь осложнений. 

Питание дня: необходимо сократить употребление любой жидкости, в иначе отеков не избежать. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Дачные работы дня: желательно высаживать на рассаду семена растений со съедобными «корешками». 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды связанные с магической силой драгоценных и полудрагоценных камней. 

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут человеку о его внутренних проблемах, которые необходимо решать. 

Табу дня: упавшие столовые приборы – ложки, вики и ножи – могут стать плохой приметой. 

Цитата дня: «Ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива» (Софи Лорен). 

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