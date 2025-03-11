"Прилет" в Днепре: что известно о последствиях атаки вражеских БПЛА

В городе слышны взрывы. Предварительно есть информация о разрушении инфраструктуры.

В Днепре громко из-за атаки вражеских беспилотников 11 марта поздно вечером. По предварительной информации, известно о разрушении инфраструктуры. Под завалами, вероятно, находятся люди.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Лысак.

"Детали со временем! В области еще есть вражеские БпЛА. Будьте осторожны. Находитесь в безопасных местах. Работает ПВО", — сообщил он.

Позже стало известно, что в Днепре загорелся объект инфраструктуры. Также есть повреждения двух частных домов.

"Под завалами, вероятно, люди. Информацию уточняем. В то же время подчеркиваю: опасность продолжается. Не пренебрегайте предосторожностью", – сообщил Лысак.

Напомним, на днях россияне атаковали и Кривой Рог. Там пострадали 32 человека. Среди раненых есть 13-летняя девочка и 17-летний парень.

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