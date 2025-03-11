"Интер" снова одолел "Фейеноорд" и прошел в 1/4 финала Лиги чемпионов (видео)

В четвертьфинале "нерадзурри" сыграют с мюнхенской "Баварией".

"Интер" на своем поле победил "Фейеноорд" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершилась со счетом 2:1 .

На 8-й минуте поединка хозяев вывел вперед Маркус Тюрам. Роттердамцы ответили на 42-й минуте, когда пенальти реализовал Якуб Модер.

Во втором тайме "нерадзурри" вырвали победу – на 51-й минуте пенальти реализовал Хакан Чалханоглу.

В первом поединке, который состоялся 5 марта в Роттердаме, "Интер" обыграл "Фейеноорд" со счетом 2:0.

Так что по сумме двух матчей чемпион Италии победил вице-чемпиона Нидерландов со счетом 4:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Там соперником "Интера" будет мюнхенская "Бавария", которая в 1/8 финала разобралась с леверкузенским "Байером".

Обзор матча "Интер" – "Фейеноорд"

Будет добавлен в скором времени.

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