Шахраї використовують ШІ для взлома Telegram: дослідження

Серед найпоширеніших схем зламу – фішингові атаки, які здійснюються через підроблені повідомлення від нібито "служби підтримки", знайомих чи популярних Telegram-каналів.

Гаряча лінія з цифрової безпеки Nadiyno провела аналіз основних методів компрометації акаунтів у Telegram і виявила, що зловмисники все активніше використовують штучний інтелект для підвищення ефективності атак. Це робить шахрайські повідомлення ще більш переконливими та небезпечними для користувачів.

Про це йдеться в дослідженні Nadiyno.

Серед найпоширеніших схем зламу – фішингові атаки, які здійснюються через підроблені повідомлення від нібито "служби підтримки", знайомих чи популярних Telegram-каналів. Окрім цього, зростає кількість випадків використання фішингових Telegram-ботів та альтернативних клієнтів месенджера, що містять приховані бекдори для передачі даних шахраям.

Фахівці Nadiyno також звертають увагу на загрозу перехоплення SMS-кодів, що становить особливий ризик для журналістів, активістів та публічних осіб.

Аналіз звернень, отриманих гарячою лінією Nadiyno.org у 2024 році, демонструє тривожну тенденцію: від 70% до 80% усіх зафіксованих інцидентів кібербезпеки стосуються саме несанкціонованого доступу до акаунтів у Telegram. Це не лише загрожує безпеці окремих користувачів, а й створює серйозні ризики для національної кібербезпеки.

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Щоб змінити цю ситуацію, фахівці Nadiyno розробили інтерактивний тест на цифрову пильність. Він допомагає користувачам розпізнавати шахрайські повідомлення, відтворюючи 10 реальних і потенційних сценаріїв шахрайства у Telegram. Учасники тесту мають визначити, чи є отримане повідомлення безпечним, а після кожної відповіді отримують пояснення експертів щодо використаних шахрайських схем.