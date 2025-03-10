Автономний агент Manus: Китай знову кидає виклик щодо лідерства у ШІ

Manus обіцяє змінити все, розтоптавши ідею про те, що США є беззаперечним лідером у розробці штучного інтелекту.

Через кілька тижнів після того, як китайський розробник штучного інтелекту DeepSeek здивував світ своєю дешевою альтернативою ChatGPT, інший китайський стартап здійняв шум, випустивши, як він стверджує, одну з найдосконаліших автономних систем штучного інтелекту з тих, що зараз доступні.

Про це повідомляє КО.

Manus AI, як кажуть розробники, система АІ наступного рівня, "поєднує розум і дії", не просто обробляючи інформацію, а надаючи повні результати від імені своїх користувачів. Створена система компанією Monica, вона була запущена 6 березня і вже привернула увагу світової спільноти, оскільки її творці стверджують, що вона перевершує модель DeepResearch від OpenAI в тесті GAIA.

У той час як чат-боти зі штучним інтелектом, такі як ChatGPT, Grok і Gemini від Google, потребують участі людини для виконання завдань, Manus може приймати рішення поступово і виконувати різні завдання самостійно, стверджують його творці. Таким чином, йому не потрібно чекати, поки користувач надасть йому інструкції, перш ніж він щось зробить.

Наприклад, якщо користувач просить його "знайти мені квартиру", Manus не просто перегляне різні списки нерухомості, а й дослідить і оцінить численні фактори, такі як рівень злочинності, погода і час на дорогу, щоб надати більш конкретні рекомендації.

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Manus не використовує одну конкретну модель. Насправді він використовує кілька субагентів, які спеціалізуються на різних сферах, що дозволяє йому з легкістю виконувати складні, багатоетапні робочі процеси. Крім того, система працює асинхронно, тобто у фоновому режимі, повідомляючи користувачів лише тоді, коли його результат готовий.

Forbes стверджує, що Manus обіцяє "змінити все", розтоптавши ідею про те, що США є беззаперечним лідером у розробці АІ. Видання стверджує, що Манус є доказом того, що Китай не тільки наздогнав США, але й потенційно випередив свого суперника в гонці за розробку повністю автономних АІ-агентів.

Manus може самостійно аналізувати резюме, робити перехресні посилання на тенденції ринку праці та вибирати найбільш бажаних кандидатів з безлічі претендентів на роботу, надаючи детальний звіт про кожного з них.

За словами творців системи, Manus також може бути задіяний у розробці програмного забезпечення, наприклад може швидко згенерувати веб-сайт з нуля. Після того, як у нього буде готовий дизайн, він може навіть розгорнути цей веб-сайт в Інтернеті, вирішуючи будь-які технічні проблеми з хостингом тощо.

Наглядачі вважають, що такі можливості свідчать про те, що Manus може становити реальну загрозу для людей, оскільки він здатен фактично замінити деякі функції, а не просто підвищити їхню ефективність. У свою чергу, це викликає етичні питання, а також регуляторні занепокоєння.

Але наразі новий АІ-агент доступний лише для бета-тестерів, доступ до нього надається лише за запрошеннями.

Творці Manus кажуть, що вони все ще працюють над масштабуванням рішення і усуненням будь-яких проблем, про які повідомляють користувачі, але численні повідомлення свідчать про те, що у них може бути багато роботи.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск , який володів акціями в OpenAI - компанії, яка розробила ChatGPT - перед тим, як продати її Microsoft у 2018 році, заявив, що штучний інтелект є найбільшою загрозою для людства.

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