Мошенники используют ИИ для излома Telegram: исследование

Среди наиболее распространенных схем взлома – фишинговые атаки, которые осуществляются через поддельные сообщения от якобы "службы поддержки", знакомых или популярных Telegram-каналов.

Горячая линия цифровой безопасности Nadiyno провела анализ основных методов компрометации аккаунтов в Telegram и обнаружила, что злоумышленники все активнее используют искусственный интеллект для повышения эффективности атак. Это делает мошеннические сообщения более убедительными и опасными для пользователей.

Об этом говорится в исследовании Nadiyno.

Среди наиболее распространенных схем взлома – фишинговые атаки, которые осуществляются через поддельные сообщения от якобы "службы поддержки", знакомых или популярных Telegram-каналов. Кроме того, растет количество случаев использования фишинговых Telegram-ботов и альтернативных клиентов мессенджера, содержащих скрытые бэкдоры для передачи данных мошенникам.

Специалисты Nadiyno также обращают внимание на угрозу перехвата SMS-кодов, что представляет особый риск для журналистов, активистов и публичных лиц.

Анализ обращений, полученных горячей линией Nadiyno.org в 2024 году, демонстрирует тревожную тенденцию: от 70 до 80% всех зафиксированных инцидентов кибербезопасности касаются именно несанкционированного доступа к аккаунтам в Telegram. Это не только чревато безопасностью отдельных пользователей, но и создает серьезные риски для национальной кибербезопасности.

Также читайте За контент без маркировки ИИ грозят штрафы до $38 млн

Чтобы изменить эту ситуацию, специалисты Nadiyno разработали интерактивный тест на цифровую внимательность. Он помогает пользователям распознавать мошеннические сообщения, воспроизводя 10 реальных и потенциальных сценариев мошенничества в Telegram. Участники теста должны определить, является ли полученное сообщение безопасным, а после каждого ответа получают объяснения экспертов по использованию мошеннических схем.