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Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела, вернет ли Украина свои территории

Победительница "Битвы экстрасенсов" предвидела, вернет ли Украина свои территории

Тарологиня Яна Пасинкова удивила своим новым предвидением/Коллаж ТСН.ua

Экстрасенс сделала предсказание, вернет ли Украина свои территории из-под российской оккупации. Что она сказала?

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова рассказала, какие территории Украине удастся вернуть из-под российской оккупации. Экстрасенс дала прогноз.

Об этом она сказала на своем ютуб-канале.

В экстрасенса спросили, удастся ли Украине вернуть из-под оккупации свои территории.

"Четыре земли или четыре населенных пункта уйдут на где-то на 2-2,5 года без права, чтобы мы что-то делали. Даже если в бумагах будет написано, что какие-то территории уйдут за Россией и мы не можем 50 лет их отвоевать. То минуйте 2,5 года и там поговорим. Далее черная туча понесется не от них к нам, а это уже будет наоборот", - сказала Яна Пасынкова. 

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