Кулеба объяснил, от чего Путин никогда не откажется

Наибольшей проблемой в переговорах с РФ о прекращении огня станет тема территорий, которые страна-агрессорка незаконно вписала в свою конституцию.

Об этом рассказал украинский дипломат, эксминистр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Рамине Эсхакзай.

"Путин сам удивлен скоростью действий Трампа, и ему нужно захватить как можно больше в стране. Ослабить нашу экономику и энергетику как можно больше. Сломать волю украинцев к сопротивлению и вытеснить Украину из Курской области. Зайти на территорию Украины в Сумской области, в идеале. И тогда все это он провозгласит своими. Точка", — сказал Кулеба.

Он отметил, что Россия никогда не поддерживает переговоры относительно тех территорий, которые считает своими.

"Один из моментов, на который никто не обращал внимания, заключается в следующем: Россия никогда не ведет переговоры о том, что она считает юридически своим. Поэтому никогда не было ни одного раунда переговоров по Крыму. Сегодня о том, что "русские" вписали в свою конституцию как территорию РФ, переговоры о выходе оттуда они вести не будут. Это для них". о Кулеба.

Напомним, 18 марта президент США Дональд Трамп и глава России Владимир Путин начали телефонные переговоры по войне в Украине.

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