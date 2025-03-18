Трамп и Путин начали телефонный разговор: первые подробности

Пока нет официальной информации о результатах обсуждений и возможных договоренностях между лидерами.
Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин начали телефонные переговоры по ситуации в Украине.
Об этом пишет Reuters.
Вашингтон надеется, что Москва согласится на прекращение огня и шагнет к завершению длительного конфликта.
"Встреча проходит хорошо и все еще продолжается", – написал заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэнни Скавино в социальной сети X.
Он также заявил, что Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Путиным с 16:00.
Напомним, по словам пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса, Дональд Трамп серьезно настроен на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он стремится добиться мира.
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