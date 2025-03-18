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Трамп и Путин начали телефонный разговор: первые подробности

Трамп и Путин начали телефонный разговор: первые подробности

Начались телефонные переговоры между Трампом и Путиным / Фото: ТСН.ua

Пока нет официальной информации о результатах обсуждений и возможных договоренностях между лидерами.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин начали телефонные переговоры по ситуации в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Вашингтон надеется, что Москва согласится на прекращение огня и шагнет к завершению длительного конфликта.

"Встреча проходит хорошо и все еще продолжается", – написал заместитель руководителя аппарата Белого дома Дэнни Скавино в социальной сети X.

Он также заявил, что Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Путиным с 16:00.

Напомним, по словам пресс-секретаря Белого дома Харрисона Филдса, Дональд Трамп серьезно настроен на телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Он стремится добиться мира.

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