Почему заморозка войны опасна для Украины: объяснение экспертов

Остановка активных боевых действий не означает завершения войны, а лишь откладывает новую фазу. Если линия фронта останется без изменений, Россия может использовать это время для восстановления резервов.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на экспертные оценки.

"Между линией фронта и основными стратегическими целями Украины почти нет естественных оборонных позиций. Это означает, что Россия может воспользоваться слабыми местами обороны и нарушить потенциальное перемирие", — отмечают аналитики.

Старший научный руководитель RAND Europe Брайден Сперлинг заявил, что чем западнее проходит линия фронта, тем уязвимее становится Украина. Он подчеркнул, что Киеву следует укреплять оборонные позиции и создавать глубокий рубеж защиты.

Эксперты Совета по международным отношениям США отмечают, что Киев должен сформировать многоуровневую оборону, которая будет включать:

укрепленные позиции;

силы быстрого реагирования;

защиту критической инфраструктуры.

Профессор международной безопасности Стефан Вольф считает, что любое "перемирие" будет временным. Единственным способом сдержать РФ есть реальные гарантии безопасности от США и Европы.

"Если Украина получит должное вооружение и международную поддержку, даже слабые оборонные позиции могут стать серьезным препятствием для РФ", — подчеркнул Вольф.

Его поддерживает и Брайден Сперлинг, отмечая, что активная помощь Запада заставит Россию переоценить свои военные амбиции.

Напомним, по словам Алексея Гетьмана, надеяться на мир в ближайшее время не стоит, однако ситуация не безнадежна, ведь над этим работает дипломатия всего мира.

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