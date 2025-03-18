Рютте сказав, чи здатний Трамп досягти тривалого миру в Україні

Перед переговорами Трампа з Путіним Рютте запевнив, що американський президент розуміє, як діяти.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про свою "повну довіру" до здатності президента президента США Дональда Трампа досягти тривалої мирної угоди в Україні.

Про це генсек Альянсу сказав перед запланованою розмовою Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє CNN.

Водночас Рютте не вважає, що американський лідер надто довіряє російському диктатору.

"Він дуже добре знає президента Путіна з першого терміну. Тому він знає, як потрібно діяти, щоб досягти угоди. Я повністю довіряю цьому", – сказав генсек НАТО.

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Він також назвав "чудовим", що минулого тижня в Саудівській Аравії українська та американська делегації дійшли згоди щодо пропозиції про припинення вогню.

Нагадаємо, телефонна розмова президентів Росії і США має відбутися 18 березня. Напередодні Трамп заявив, що багато елементів мирної угоди щодо війни в Україні вже узгоджені.