На Львівщині ввели карантин: стала відома причина

У лісах поблизу села Сухоріччя (Підберізцівська ТГ, Львівський район) виявили трупи шести диких свиней. Фахівці підтвердили, що причиною їхньої загибелі стала африканська чума свиней (АЧС).

Про це повідомили пресслужба Львівської ОВА.

"Напередодні в лісах поблизу с. Сухоріччя (Підберізцівська ТГ Львівського р-ну) виявили трупи шести диких свиней, які загинули від африканської чуми свиней", - зазначили у повідомленні.

Протиепізоотична комісія при Львівській РДА ухвалила рішення про запровадження карантинних обмежень у 3- та 10-кілометрових зонах навколо місця виявлення африканської чуми свиней. У цих районах будуть проводитися регулярні перевірки свійських тварин, щоб своєчасно виявити можливі випадки зараження.

Нагадаємо, в Україні виплачуватимуть гроші за знайдені трупи диких кабанів: скільки можна отримати.

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