Розмова Трампа і Путіна завершена – перші деталі

Телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним завершена.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на представника Білого дому.

Російські пропагандистські ЗМІ також повідомляють, що дзвінок завершився з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

"Розмова Путіна з Трампом пройшла "дуже добре", – пише CNN з посиланням на так зване "російське джерело".

Джерела CNN повідомили, що ключовим пріоритетом розмови було досягнення угоди щодо поступок, на які готова піти Росія, включно з тим, чи готова вона вивести війська з частини окупованої території.

Представник Путіна Кіріл Дмітрієв тим часом сказав, що сьогодні світ став "безпечнішим місцем".

Інших деталей про розмову поки не повідомляють.

Нагадаємо, що напередодні дзвінка до Путіна з Дональдом Трампом розмовляв прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Сьогодні, о п'ятій вечора за Києвом ЗМІ повідомили, що розмова почалася. Діалог проходить добре, запевнив представник Білого дому Денні Скавіно. Очікується, що після переговорів із путіним президент США Трамп виступить на брифінгу.

Раніше Трамп зізнався, що планує обговорити з Путіним питання територій і "поділ певних активів" між РФ та Україною.

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