Як не купити підроблені спеції: які з них найчастіше фальсифікують

Спеції є невід'ємною частиною кулінарії, надаючи стравам унікальних ароматів і смаків. Однак висока вартість деяких з них спонукає недобросовісних виробників до фальсифікацій, що не лише вводить в оману споживачів, але й може становити загрозу для здоров'я. Фахівці рекомендують звернути увагу на спеції, які найчастіше підробляють, та розповідають, як убезпечити себе від придбання неякісного продукту.

Шафран – золото серед спецій

Шафран вважається найдорожчою спецією у світі. Для отримання 1 кг цієї спеції потрібно зібрати близько 150 000 квіток крокусу, що робить процес виробництва надзвичайно трудомістким і дорогим. Ця висока вартість приваблює фальсифікаторів, які використовують різні методи для підробки шафрану. Найпоширеніші з них – додавання до справжнього продукту таких компонентів, як мак, сафлор, гвоздика або листя календули, які обробляються барвниками для надання схожості з оригіналом. У деяких випадках використовуються навіть токсичні барвники, що становлять небезпеку для здоров'я споживачів.

Як розпізнати підробку шафрану

Справжній шафран має сильний квітковий аромат, а тестова рідина – квітково-землистий смак. Підроблений шафран може бути позбавлений смаку або мати гіркий металічний присмак.

Розпізнати справжній шафран допоможе тест з водою. Візьміть кілька ниток шафрану та замочіть їх у гарячій (не киплячій) воді на 5–20 хвилин. Якщо шафран підроблений, з нього вийде червоний барвник, а нитки розпадуться. Натуральна спеція залишиться цілісною, повільно забарвлюючи воду в золотистий колір.

Кориця – касія замість справжнього продукту

Кориця є популярною спецією, яка використовується в багатьох кухнях світу. Однак мало хто знає, що існують два основні види кориці: цейлонська (справжня кориця) та касія (китайська кориця). Цейлонська кориця має тонкий солодкуватий смак і вважається більш якісною, водночас касія – дешевша, з більш різким і гіркуватим смаком. Недобросовісні виробники часто видають касію за цейлонську корицю, вводячи споживачів в оману. Крім того, до меленої кориці можуть додавати кавове лушпиння, картопляне або пшеничне борошно, що знижує якість продукту.

Як розпізнати підробку кориці

За зовнішнім виглядом паличок – палички цейлонської кориці тонкі, багатошарові та легко ламаються. Касія має товстіші однорідні палички, які важче зламати.

Можна спробувати тест з йодом. На порошок кориці потрібно капнути йод і подивитися на колір. Справжня кориця забарвлюється у блакитний, у порошку касії з'являється темно-синій відтінок.

Куркума – барвник з прихованими домішками

Куркума відома своїм яскраво-жовтим кольором і широко використовується в кулінарії та медицині. Однак її часто фальсифікують, додаючи до неї крохмаль, рисове борошно, крейду або навіть жовту глину. Для посилення кольору можуть використовуватися штучні барвники, які не завжди є безпечними для здоров'я.

Як розпізнати підробку куркуми

Додайте невелику кількість куркуми у воду. Якщо на дні осідає білий осад, то у складі є зайві домішки.

Мелений перець – суміш з небажаними добавками

Чорний, білий, зелений і червоний перець у молотому вигляді часто підробляють. Виробники можуть додавати подрібнене насіння, лушпиння або навіть відходи перцю, що знижує якість спеції.

Як розпізнати підробку меленого перцю