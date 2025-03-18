Як не купити підроблені спеції: які з них найчастіше фальсифікують

Які приправи підробляють найчастіше та як виявити підробку.
Спеції є невід'ємною частиною кулінарії, надаючи стравам унікальних ароматів і смаків. Однак висока вартість деяких з них спонукає недобросовісних виробників до фальсифікацій, що не лише вводить в оману споживачів, але й може становити загрозу для здоров'я. Фахівці рекомендують звернути увагу на спеції, які найчастіше підробляють, та розповідають, як убезпечити себе від придбання неякісного продукту.
Шафран – золото серед спецій
Шафран вважається найдорожчою спецією у світі. Для отримання 1 кг цієї спеції потрібно зібрати близько 150 000 квіток крокусу, що робить процес виробництва надзвичайно трудомістким і дорогим. Ця висока вартість приваблює фальсифікаторів, які використовують різні методи для підробки шафрану. Найпоширеніші з них – додавання до справжнього продукту таких компонентів, як мак, сафлор, гвоздика або листя календули, які обробляються барвниками для надання схожості з оригіналом. У деяких випадках використовуються навіть токсичні барвники, що становлять небезпеку для здоров'я споживачів.
Як розпізнати підробку шафрану
Справжній шафран має сильний квітковий аромат, а тестова рідина – квітково-землистий смак. Підроблений шафран може бути позбавлений смаку або мати гіркий металічний присмак.
Розпізнати справжній шафран допоможе тест з водою. Візьміть кілька ниток шафрану та замочіть їх у гарячій (не киплячій) воді на 5–20 хвилин. Якщо шафран підроблений, з нього вийде червоний барвник, а нитки розпадуться. Натуральна спеція залишиться цілісною, повільно забарвлюючи воду в золотистий колір.
Кориця – касія замість справжнього продукту
Кориця є популярною спецією, яка використовується в багатьох кухнях світу. Однак мало хто знає, що існують два основні види кориці: цейлонська (справжня кориця) та касія (китайська кориця). Цейлонська кориця має тонкий солодкуватий смак і вважається більш якісною, водночас касія – дешевша, з більш різким і гіркуватим смаком. Недобросовісні виробники часто видають касію за цейлонську корицю, вводячи споживачів в оману. Крім того, до меленої кориці можуть додавати кавове лушпиння, картопляне або пшеничне борошно, що знижує якість продукту.
Як розпізнати підробку кориці
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За зовнішнім виглядом паличок – палички цейлонської кориці тонкі, багатошарові та легко ламаються. Касія має товстіші однорідні палички, які важче зламати.
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Можна спробувати тест з йодом. На порошок кориці потрібно капнути йод і подивитися на колір. Справжня кориця забарвлюється у блакитний, у порошку касії з'являється темно-синій відтінок.
Куркума – барвник з прихованими домішками
Куркума відома своїм яскраво-жовтим кольором і широко використовується в кулінарії та медицині. Однак її часто фальсифікують, додаючи до неї крохмаль, рисове борошно, крейду або навіть жовту глину. Для посилення кольору можуть використовуватися штучні барвники, які не завжди є безпечними для здоров'я.
Як розпізнати підробку куркуми
Додайте невелику кількість куркуми у воду. Якщо на дні осідає білий осад, то у складі є зайві домішки.
Мелений перець – суміш з небажаними добавками
Чорний, білий, зелений і червоний перець у молотому вигляді часто підробляють. Виробники можуть додавати подрібнене насіння, лушпиння або навіть відходи перцю, що знижує якість спеції.
Як розпізнати підробку меленого перцю
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Якісний мелений перець має насичений і гострий аромат. Якщо запах слабкий або відсутній, це може свідчити про підробку.
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Оригінальний мелений перець має рівномірний колір та однорідну текстуру. Якщо в ньому видно світлі частинки або дрібні волокна, це може бути ознакою домішок (лушпиння, насіння або інших наповнювачів).
- Додайте чайну ложку меленого перцю у склянку теплої води. Натуральний перець залишиться на поверхні або повільно опуститься на дно, водночас підробка може повністю розчинитися або утворити осад іншого кольору.
Ваніль і ванілін – дорога спеція та її синтетичний аналог
Ваніль – одна з найдорожчих спецій у світі, оскільки її виробництво потребує тривалого процесу ферментації стручків ванільної орхідеї. Через це багато виробників замінюють натуральну ваніль синтетичним ваніліном або додають штучні ароматизатори.
Часто зустрічаються підробки, де до натурального ванільного порошку додають крохмаль, глюкозу або навіть вугільний пил для зменшення собівартості. В магазинах також можна знайти "ванільний цукор", який найчастіше містить лише ванілін, а не натуральну ваніль.
Як розпізнати підробку ванілі
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Справжня ваніль має складний багатогранний аромат із квітковими та пряними нотками. Ванілін видає різкий одноманітний, навіть "хімічний" запах.
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Натуральний ванільний порошок має дрібнозернисту текстуру і темно-коричневий колір. Підробки можуть бути значно світлішими або містити білуваті вкраплення.
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Справжня ваніль не розчиняється у воді повністю, натомість осідає на дні. Ванілін швидко розчиняється, надаючи воді сильного аромату.
Кардамон – дорога пряність, яку часто підробляють
Кардамон – одна з найдорожчих спецій після шафрану та ванілі. Його часто підробляють, змішуючи з дешевшими аналогами або використовуючи старі висушені стручки, які втрачають свої ароматичні властивості.
Іноді можна зустріти фарбований кардамон, якому надають зеленого відтінку штучними барвниками. Також можливе додавання сторонніх частинок (лушпиння, висушених залишків інших рослин).
Як розпізнати підробку кардамону
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Справжній кардамон має насичений пряний аромат з цитрусовими нотками. Якщо запах слабкий або його майже немає – спеція стара або підроблена.
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Натуральний кардамон має зелений відтінок, але не занадто яскравий. Надто насичений колір може свідчити про оброблення барвниками.
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В разі розтирання насіння кардамону між пальцями воно має виділяти ароматичні олії. Якщо цього не відбувається – спеція втратила якість.
Як уникнути купівлі підроблених спецій
Щоб не стати жертвою фальсифікованих спецій, дотримуйтеся таких порад:
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Купуйте спеції в цілісному вигляді, а не в меленому. Підробити цілісні стручки ванілі, палички кориці або зерна чорного перцю складніше, ніж мелені варіанти.
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Звертайте увагу на виробника. Відомі та перевірені бренди частіше дотримуються стандартів якості.
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Уникайте надто яскравих кольорів. Якщо спеція має неприродно насичений відтінок, можливо, її обробляли барвниками.
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Пробуйте спеції на смак та аромат. Натуральні спеції мають виразний запах і смак, а підробки можуть бути слабко ароматними або мати сторонні домішки.
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Перевіряйте маркування. Якісний продукт повинен містити повну інформацію про склад, країну походження та дату виробництва.
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