Як прибрати кислоту з борщу: не лише цукром

Що додати до борщу, щоб він не був кислий.

Іноді під час приготування борщу трапляється неприємність – страва виходить надмірно кислою, що може зіпсувати загальне враження від смаку. Звісно, виливати таку страву шкода, тому господині шукають способи, як виправити ситуацію. Причиною кислого смаку можуть бути різні інгредієнти, як оцет, помідори або томатна паста, які додаються під час приготування. Однак не варто засмучуватися, адже існує кілька перевірених методів, які допоможуть збалансувати смак борщу, повернувши йому гармонійний і насичений відтінок.

Ось кілька ефективних способів, які допоможуть прибрати зайву кислоту з борщу, з використанням простих продуктів, які завжди є на кухні.

Цукор є, напевно, одним з найпопулярніших і найпростіших способів нейтралізації кислоти в борщі, який використовується в багатьох кухнях світу. Для цього достатньо додати кілька столових ложок цукрового піску в каструлю об'ємом 5–6 літрів, щоб збалансувати смак страви, не змінюючи його кардинально, а лише приглушуючи надмірну кислотність.

Вода також простий, але не завжди найкращий спосіб – розбавити готовий борщ кип'яченою водою, щоб знизити концентрацію кислих інгредієнтів. Однак варто пам'ятати, що це може зробити страву менш наваристою і насиченою, тому після розбавлення, можливо, доведеться додати більше овочів, грибів чи м'яса, щоб відновити втрачений смак.

Можна скористатися морквою. Цей коренеплід завдяки своїм природним властивостям здатен ефективно нейтралізувати кислоту, яка могла утворитися в борщі через надмірну кількість томатів, оцту або інших кислих інгредієнтів. Для цього необхідно ретельно її помити, очистити від шкірки та натерти на крупній тертці, щоб збільшити площу контакту з кислим середовищем. Потім натерту моркву потрібно обсмажити на сковороді до м'якості, щоб вона віддала свої природні цукри й аромати, після чого додати в борщ разом із соком, що виділився під час обсмажування, який також сприяє нейтралізації кислоти. Після додавання овоча каструлю потрібно накрити кришкою та проварити борщ ще протягом 5–7 хвилин, щоб смаки інгредієнтів гармонійно поєдналися, а кислотність знизилася.

Досвідчені кухарі рекомендують використовувати відварені курячі яйця, які нарізаються і додаються до борщу за 5 хвилин до готовності, щоб вони встигли віддати свої нейтралізувальні властивості та збагатити смак страви. Кількість яєць залежить від об'єму борщу, але на три літри першої страви зазвичай достатньо двох курячих яєць, щоб досягти помітного ефекту. Цей метод не лише допомагає зменшити кислотність, але і збагачує смак страви, роблячи її більш насиченою і поживною.

Дехто використовує для цього рис. Крупу потрібно ретельно промити, щоб видалити крохмаль, помістити до марлевого мішечка та опустити в каструлю з борщем, щоб рис увібрав зайву кислоту. Продовжувати варити борщ ще протягом 20–30 хвилин, щоб рис повністю ввібрав кислоту. Після цього його треба вийняти і викинути, але смак основної страви буде врятовано, а кислотність знижена.

Мало хто знає, що нейтралізувати кислоту може допомогти сода – невелика її кількість приблизно 1/3 чайної ложки на велику каструлю, впорається з цим завданням. Однак треба бути обережними і не переборщити з кількістю соди, щоб не зіпсувати смак страви, оскільки надмірна її кількість може надати борщу неприємного присмаку.

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