Разговор Трампа и Путина завершен – первые детали

Разговор Трампа с Путиным длился более полутора часов.

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным завершен.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на представителя Белого дома.

Российские пропагандистские СМИ также сообщают, что звонок завершился со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.

"Разговор Путина с Трампом прошел "очень хорошо", — пишет CNN со ссылкой на так называемый "российский источник".

Источники CNN сообщили, что ключевым приоритетом разговора было достижение соглашения по уступкам, на которые готова пойти Россия, включая с тем, готова ли она вывести войска из части оккупированной территории.

Представитель Путина Кирилл Дмитриев тем временем сказал, что сегодня мир стал более "безопасным местом".

Остальные детали о разговоре пока не сообщают.

Напомним, что накануне звонка в Путин с Дональдом Трампом разговаривал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Сегодня, в пять вечера по Киеву СМИ сообщили, что разговор начался. Диалог проходит хорошо, заверил представитель Белого дома Дэнни Скавино. Ожидается, что после переговоров с Путиным президент США Трамп выступит на брифинге.

Ранее Трамп признался, что планирует обсудить с Путиным вопросы территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.

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