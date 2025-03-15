Зеленський повідомив, чи можливі поступки щодо територій

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не визнає тимчасово окуповані території частиною РФ.
Україна не визнає тимчасово окуповані території частиною Росії. Поступки щодо територій неможливі.
Про це заявив президент України Володимира Зеленського на брифінгу 15 березня.
Зеленський підкреслив, що ця позиція є незмінною. Він зазначив, що питання територіальної цілісності країни є одним з найгостріших, особливо з огляду на плани Росії.
"Наша позиція – ми не визнаємо окуповані українські території російськими. У будь-якому випадку. Я одразу це говорю, що це гостре питання. Я розумію, що росіянам саме це і потрібно. Де вперті українці, туди й будемо бити", – сказав президент.
Президент повідомив, що під час зустрічі в Джидді США отримали позицію України стосовно цієї проблеми, а також наголосив на важливості пояснення деталей ситуації, які важко донести словами.
Зеленський розповів, показували мапу, і поясняли, чому неможливо, щоб "життя в місті було розділене", коли одна частина залишається під контролем України, а інша – під окупацією.
"Вони навіть якщо знають про це, то без деталей. Тоді люди розуміють, як повернути життя, не просто на папері. Тому не може бути замороженого конфлікту, замороженого конфлікту в містах, селах", – підкреслив Зеленський, наголосивши на необхідності розв’язання конфлікту і відновлення контролю над усіма територіями.
Раніше повідомлялось, що Путін надіслав Трампу повідомлення з власними пропозиціями припинення вогню в Україні.
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