Чем обработать семена перца перед посевом: простые средства для щедрого урожая

Как подготовить семена перца перед посевом, чем обработать от фитофторы и других вредителей.

Как подготовить семена перца к посеву.

Семена нужно перебрать

Сначала семена нужно перебрать – высыпьте семена на бумагу и на глаз отберите крупные и мелкие семена. Для посева оставьте семена среднего размера.

Определите пустотелые семена – опустите их в емкость с водным раствором соли - 30 г на 1 л воды. Поднявшиеся семена выбросьте, достаньте опустившиеся на дно.

Обеззараживание семян

Семена следует замочить в растворе марганцовки на 10-15 минут, затем промыть и просушить. Можно воспользоваться уже готовыми средствами, которые будут иметь специальный противогрибковый эффект.

Для того чтобы обработать семена перца от фитофторы, эксперты рекомендуют замочить семена в солевом растворе. Оставьте семена в таком растворе на 12-24 часа, а затем промойте под проточной водой, высушите и можете использовать.

Во избежание фитофтора семян перца можно обработать раствором на основе соды. В стакане горячей воды нужно растворить чайную ложку соды. Замочите семена в теплом растворе на 12-24 часа, затем промойте под проточной водой и высушите.

Насыщение микроэлементами

Этот этап важен, но не обязателен. Некоторые покупают для этого специальные минеральные смеси, другие используют свои рецепты. Наиболее популярен способ замачивания в растворе древесной золы. Для его приготовления разведите в 1 литре воды 20 г золы, дайте отстояться в течение суток, далее семена перца положите в мешок ткань и опустите в раствор на 5 часов. После этого разложите перец для просушки на бумагу.

Замачивание перед посевом

Разложите семена перца на мокрую ткань, бумажную салфетку, сверху тоже нужно накрыть. Следите, чтобы семена постоянно были влажными, а температура в помещении не опускалась ниже 25°. Через неделю или две начнут появляться ростки. Можно высевать семена перца, которые уже набухли, или те, которые уже проросли.

Закаливание перца

Перед посевом замоченные семена поместите в сутки в помещение с температурой воздуха -1° или в течение 10 суток держите его в теплом месте, а на ночь кладите в холодное помещение с температурой до -20°. После закаливания, прежде чем сеять перец, семена просушивают.

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