Россия стоит за стремительным глушением европейских спутниковых сигналов — Bloomberg

В НАТО предполагается, что Москва, вероятно, проводит военные игры на фоне рисков потенциального конфликта с Альянсом. Сюда относятся неизменные глушения спутниковых сигналов в Европе.

Россия, по всей видимости, стоит за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружения в Восточной Европе.

Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем, пишет Bloomberg.

По его словам, Кремль пытается поднять сигналы глобальной системы позиционирования. Так, с прошлого года в Балтийском регионе усилились препятствия спутниковым навигационным системам. Особый всплеск был зарегистрирован в этом месяце на территории от Финляндии до Польши и Черноморского региона.

"Кто-то причина этого и мы думаем, что это Россия", — сказал Херем, добавив, что Москва, возможно, проводит военные игры на фоне рисков будущего потенциального конфликта с НАТО. — Я думаю, они учатся и тестируют".

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Россия имеет опыт глушения сигналов GPS в Северной Европе и способна развернуть ряд возможностей для радиоэлектронной борьбы, включая прекращение деятельности беспилотников и ракет в Украине. Кремль также активизировал глушение в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы предотвратить потенциальные атаки беспилотников из Украины.

Министерство обороны России ранее подтвердило, что его подразделения радиоэлектронной борьбы в Калининграде, российском анклаве на Балтийском море между Польшей и Литвой, провели тренировки по срыву радио- и спутниковых сигналов.

Эстонский командующий сказал, что глушение также может производиться с кораблей в Балтийском море. В декабре польские авиационные власти предупредили пилотов о сбоях, тогда как официальные лица Швеции и Финляндии заявили в начале этого месяца, что они исследуют этот вопрос.

Возможная война РФ с НАТО: что известно

Издание Bild сообщило о секретных документах Германии, описывающих гипотетический сценарий подготовки к возможному будущему конфликту между НАТО и Россией. Согласно документу, в Альянсе ожидают эскалации из РФ уже в феврале этого года.

Впоследствии стало известно, что НАТО мобилизует 90 тысяч солдат для масштабных учений. Они называются Steadfast Defender и продлятся несколько месяцев в Германии, Польше и странах Балтии, в том числе на границе с Калининградской областью РФ.

В свою очередь РФ остро отреагировала на масштабные учения НАТО. В Кремле пытаются переключить внимание на собственную агрессивную риторику и поведение в отношении Альянса, обвиняя его в провокациях.

Тем временем глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что населению Запада следует готовиться к "всесторонней войне" с РФ. По его словам, хотя вооруженные силы уже готовы к началу войны, граждане западных стран также должны быть готовы к конфликту.

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