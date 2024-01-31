Росія стоїть за стрімким глушінням європейських супутникових сигналів — Bloomberg

У НАТО припускають, що Москва, ймовірно, проводить військові ігри на тлі ризиків потенційного конфлікту з Альянсом. Сюди відносяться постійні глушіння супутникових сигналів у Європі.

Росія, ймовірно, стоїть за збільшенням випадків глушення супутникових сигналів, які використовуються авіакомпаніями, смартфонами та системами озброєння у Східній Європі.

Про це заявив командувач Силами оборони Естонії Мартін Херем, пише Bloomberg.

За його словами, Кремль намагається порушити сигнали глобальної системи позиціонування. Так, від минулого року у Балтійському регіоні посилилися перешкоди супутниковим навігаційним системам. Особливий сплеск було зареєстровано цього місяця на території від Фінляндії до Польщі та Чорноморського регіону.

"Хтось є причиною цього і ми думаємо, що це Росія", - сказав Херем, додавши, що Москва, можливо, проводить військові ігри на тлі ризиків майбутнього потенційного конфлікту з НАТО. — Я думаю, вони навчаються та тестують".

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Росія має досвід глушіння сигналів GPS у Північній Європі та здатна розгорнути низку можливостей для радіоелектронної боротьби, включно з припиненням діяльності безпілотників і ракет в Україні. Кремль також активізував глушіння в Москві та Санкт-Петербурзі, щоб запобігти потенційним атакам безпілотників з України.

Міністерство оборони Росії раніше підтвердило, що його підрозділи радіоелектронної боротьби в Калінінграді, російському анклаві на Балтійському морі між Польщею та Литвою, провели тренування зі зриву радіо- та супутникових сигналів.

Естонський командувач сказав, що глушіння також може здійснюватися з кораблів у Балтійському морі. У грудні польська авіаційна влада попередила пілотів про збої, тоді як офіційні особи Швеції та Фінляндії заявили на початку цього місяця, що вони досліджують це питання.

Можлива війна РФ із НАТО: що відомо

Видання Bild повідомило про секретні документи Німеччини, які описують гіпотетичний сценарій підготовки до можливого майбутнього конфлікту між НАТО та Росією. Згідно з документом, в Альянсі очікують ескалації з РФ уже в лютому цього року.

Згодом стало відомо, що НАТО мобілізує 90 тисяч солдатів для масштабних навчань. Вони називаються Steadfast Defender і триватимуть кілька місяців у Німеччині, Польщі та країнах Балтії, зокрема на кордоні з Калінінградською областю РФ.

Своєю чергою РФ гостро відреагувала на масштабні навчання НАТО. У Кремлі намагаються переключити увагу з власної агресивної риторики та поведінки щодо Альянсу, звинувачуючи його у провокаціях.

Тим часом голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що населенню Заходу варто готуватися до "всебічної війни" з РФ. За його словами, хоча Збройні сили вже готові до початку війни, громадяни західних країн також мають бути готовими до конфлікту.

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