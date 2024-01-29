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НАТО має готуватися до російських ракетних ударів по Європі - The Times

НАТО має готуватися до російських ракетних ударів по Європі - The Times

Війна Росії з НАТО. Колаж / Фото: ТСН.ua

Високопосадовець НАТО закликав Альянс зменшити кількость бюрократичних норм заради підвищення мобільності.

Країни-члени НАТО повинні почати активно готуватися до російських ракетних ударів по Європі. 

Про це пише британська газета The Times із посиланням на заяви високопоставлених генералів. 

Зокрема, голова Об'єднаного командування НАТО з тилового забезпечення та логістики (JSEC) генерал Олександер Сольфранк закликав Альянс зменшити кількость бюрократичних норм заради підвищення мобільності. Крім того, він виступив за посилення співпраці між державами-членами альянсу щодо взаємозамінності обладнання.

"Якщо ми порівняємо війну і операції десятирічної чи п'ятирічної давнини, то зрозуміємо, що маємо визнати, що і за тилові райони буде вестися жорстка боротьба. Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв'язку, в тому числі і в тилу", - сказав Сольфранк.

Видання пише, що країни НАТО можуть погодити введення системи "воєнного Шенгену", яка забезпечить вільне пересування військових конвоїв, до саміту альянсу у США у липні. 

Нагадаємо, голова розвідки Німеччини вважає, що Путін не втратив би шансу напасти на НАТО.

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