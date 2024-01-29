Білий дім розглядає можливість таємного удару по Ірану - Bloomberg

Байден хоче покарати винних у нападі на базу та стримати Іран, пишуть журналісти.

Білий дім розглядає можливість удару по Ірану у відповідь на атаку іранського безпілотника в Йорданії — тоді загинули троє американських солдат. Сам Іран заперечує причетність до цих атак, нібито конфлікт відбувається між армією США та групами опору в регіоні.

Bloomberg з посиланням на анонімне джерело, знайоме з позицією США, пише, що адміністрація готова завдати удару, не беручи на себе відповідальності за нього.

Водночас ця ситуація ставить Байдена перед складним вибором — він хоче покарати винних у нападі та стримати Іран від його дій в регіоні, однак це може призвести до прямої конфронтації США з керівництвом Тегерану.

Крім того, йому необхідно враховувати потенціал подальших економічних потрясінь, оскільки США протистоять хуситам, які здійснюють напади на комерційні судна в Червоному морі. Подібна ескалація також загрожує підірвати зусилля США, спрямовані на припинення вогню в секторі Гази. За оцінками аналітиків, США стоять на порозі ще глибшого занурення в регіональний конфлікт.

Нагадаємо, американський сенатор Ліндсі Грем закликав адміністрацію президента Джо Байдена завдати ударів по території Ірану після того, як було завдано удар по американській базі у Йорданії.

Внаслідок нічної атаки безпілотників на американську базу в Йорданії поблизу кордону з Сирією загинуло троє військовослужбовців армії США, ще понад 20 зазнали поранень.

Американську базу в Йорданії, за словами президент США Джо Байдена, здійснили радикальні групи бойовиків, яких підтримує Іран.

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