Белый дом рассматривает возможность тайного удара по Ирану — Bloomberg

Белый дом рассматривает возможность удара по Ирану в ответ на атаку иранского беспилотника вИордании – тогда погибли трое американских солдат. Сам Иран отрицает причастность к этим атакам, что конфликт происходит между армией США и группами сопротивления в регионе.

Bloomberg со ссылкой на анонимный источник, знакомый с позицией США, пишет, что администрация готова нанести удар, не беря на себя ответственности за него.

В то же время, эта ситуация ставит Байдена перед сложным выбором — он хочет наказать виновных в нападении и сдержать Иран от его действий в регионе, однако это может привести к прямой конфронтации США с руководством Тегерана.

Кроме того, ему необходимо учитывать потенциал дальнейших экономических потрясений, поскольку США противостоят хуситам, совершающим нападения на коммерческие суда в Красном море. Подобная эскалация также чревата подорвать усилия США, направленные на прекращение огня в секторе Газа. По оценкам аналитиков, США стоят на пороге еще более глубокого погружения в региональный конфликт.

Напомним, американский сенатор Линдси Грэм призвал администрацию президента Джо Байдена нанести удары по территории Ирана после того, как был нанесен удар по американской базе в Иордании.

В результате ночной атаки беспилотников на американскую базу в Иордании вблизи границы с Сирией погибли три военнослужащих армии США, еще более 20 получили ранения.

Американскую базу в Иордании, по словам президента США Джо Байдена, осуществили радикальные группы боевиков, поддерживаемых Ираном.

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