Зеленский – за то, чтобы соцпомощь для беженцев в Европе поступала в бюджет Украины

Президент сказал, что для государства гораздо лучше, "если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины".

Президент Владимир Зеленский выступает за то, чтобы финансовая помощь от других стран для украинских беженцев поступала в бюджет государства, после чего Украина сама распределяла бы эти деньги между людьми.

Об этом глава государства сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

Журналистка в разговоре с Зеленским обратила внимание, что только в Германию из Украины выехали около 200 тыс. мужчин призывного возраста. Она спросила, не следует ли немецкому правительству подумать о сокращении соцпомощи таким мужчинам, чтобы сэкономленными деньгами поддерживать Украину.

Соцпомощь для беженцев – позиция Зеленского

"Если правительство хочет помогать украинцам, то есть такой момент – например, какой-то человек уехал и находится за границей, и получает поддержку от Германии. И мы благодарим за то, что вы поддерживаете наших граждан. Но бывает так, что этот человек получает поддержку и от вас, и от нас. Ну, так бывает. Я сейчас не о наших украинцах в Германии. Я вам обобщаю это. И поэтому я всегда говорил, что для нас гораздо лучше, если бы Германия поддерживала украинцев, давая деньги в бюджет Украины, а потом Украина уже бы перераспределяла эти деньги в зависимости, где находится этот человек”, – выразил свою позицию Зеленский.

Украинские деньги – в Европе

Он отметил, что на сегодняшний день часть украинских денег осталась в Европе, ведь их вывозили туда люди, которые бежали из дома от войны. Затем Европа начала поддерживать Украину на своей территории, и все деньги, которые шли на поддержку украинцев, оставались за границей в экономике того или иного государства.

"Деньги наши уехали, а европейские деньги оставались там, где остались граждане Украины. Вне территории Украины. Нет у меня никаких вопросов (в этому – ред.). Просто хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание. Когда весь мир говорит о финансовой поддержке украинцев, то я хотел бы обратить внимание, где остается большинство этих денег", – пояснил президент.

Он также сказал, что решение по поводу поддержки украинцев – это личное решение немцев и их государства.

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Украинские мужчины-беженцы за границей

Кроме того, Зеленский призвал не обобщать вопросы украинских беженцев, в частности мужчин. По словам главы государства, "здесь очень много разных деталей: есть люди, которые выехали по разным причинам и имели законодательные причины и возможности уехать, есть люди немобилизационного возраста, есть уехавшие раньше, есть студенты".

Президент поблагодарил тех украинцев, которые возвращаются домой, работают, платят налоги и таким образом поднимают экономику и помогают войску.

Зеленский добавил, что "не может Олаф Шольц кого-то брать и возвращать (в Украину – ред.) или выталкивать" из Германии. Глава государства отметил, что "даже по отношению к нарушителям мы должны действовать по закону".

К слову, в этом же интервью Зеленский сказал, что не верит в прекращение военной и финансовой помощи США для Украины. Однако если это и произойдет – "будет серьезная угроза" для Европы.

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