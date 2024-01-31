Тіна Кароль без бюстгальтера млосно попозувала в еротичній сукні

Українська співачка Тіна Кароль поділилася з прихильниками світлинами з нової фотосесії.

У сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця запостила декілька фотографій, на яких постала у зухвалому та спокусливому образі. На кадрах зірка позує у відвертій довгій сукні чорного кольору з пікантним декольте нижче пупка. При цьому Кароль позує без спіднього.

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Образ співачка доповнила чорними туфлями-човниками на підборах. Тіна зробила ледь помітний макіяж. На фото виконавиця стоїть біля стіни та сидить на підлозі. Знімання вийшли водночас жіночними та через сміливий лук Кароль еротичними, що відмітили прихильники знаменитості:

Тіно, розкішна жінка!

Лише ти вмієш поєднувати у собі сексуальність та стриманість. Це щось на межі

Яка фігура, просто захоплююсь тобою!

Нагадаємо, не так давно Тіна Кароль захопила своєю фізичною підготовкою. Артистка продемонструвала, як робить надскладні асани з йоги і на що спроможне її тіло.

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