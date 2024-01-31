Щасливий понеділок: COMINBANK запустив новий депозит

Під час війни громадяни почуваються значно спокійніше, коли заощадження розміщені на депозитах, адже гроші мають «працювати» і давати гарантований додатковий дохід у вигляді відсотків за вкладом.

COMINBANK, який нещодавно відзначив 30-річний ювілей пропонує українцям цікаві фінансові рішення. Вклади у цьому банку дозволяють отримувати дохід до 18% річних у гривні.

У січні АТ «КОМІНБАНК» представив новий депозитний продукт «Щасливий понеділок».

Борис Рафалович, заступник Голови Правління АТ «КОМІНБАНК»:

«Ми презентували новий депозит, який буде особливо цікавий людям у часи непередбачуваних витрат. За його умовами відсотки виплачуються щотижня. Клієнт розміщує гроші, скажімо, на рік і отримує відсотки щопонеділка, а не за стандартною схемою — щомісяця або в кінці строку. Зараз ця пропозиція набуває популярності серед наших клієнтів, як існуючих, так і нових. Адже відсотки надходять клієнту частіше ніж заробітна плата».

Депозит «Щасливий понеділок» — відсотки виплачуються щотижня!

- До 16% річних - Вклад від 1000 грн

- Термін від 3-х до 40 місяців

- 100% гарантія повернення вкладу

Експерт розповів, що понад 85% вкладів у COMINBANK припадає на термін від 6 до 12 місяців. А 70% цих вкладів — саме у гривні, що на думку фахівців свідчить про довіру українців до національної валюти.

Комінбанк має за мету будувати тривалі взаємини з клієнтами. Відповідно політика банку така, коли на найдовший термін пропонуються максимальні % ставки.

«Ми працюємо за принципом побудови довгострокових відносин з клієнтами, тому пропонуємо привабливі умови за вкладами від 6 до 12 місяців. Наші клієнти оцінили таку вигоду: клієнт не шукає щомісяця чи щокварталу нові ставки/вклади, а фіксує максимальну дохідність «на довго» і щопонеділка на свою картку отримує виплату відсотків», — додає Борис Рафалович.