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У Кривому Розі пролунав вибух: що сталося

У Кривому Розі пролунав вибух: що сталося

Вибух. / Фото: Associated Press

Захисники збили ворожу ракету.

У середу вдень, 31 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунав вибух. В регіоні о 13:45 було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - наголошують у повідомленні. 

Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що в області спрацювала ППО: "У Криворізькому районі збили ворожу ракету".

До слова. тривога в області була пов'язана з активністю тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Згодом Повітряні сили попереджали про ракету, що прямувала у напрямку Кривого Рогу. Моніторингові канали інформують про Х-59.

Нагадаємо, вдень 31 січня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога. Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок.

Також зранку повітряну тривогу оголошували у частині України. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

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