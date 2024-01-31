В Україні знову оголошено масштабну повітряну тривогу

В середу, 31 січня, Україні було вдруге оголошено масштабну повітряну тривогу. Регіони "почервоніли" через загрозу "Кинджалів".

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, моніторингові канали повідомили, що в повітряному просторі РФ відразу шість бортів МіГ-31К.

Мапа повітряних тривога станом на 31 січня.

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, 31 січня в Україні оголошували масштабу повітряну тривогу. Було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Моздок. Сирени лунали від 12:08 до 12:39.

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