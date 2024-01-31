Ситуацію біля Бахмута вдалося стабілізувати - ЗСУ

ЗСУ вдалося стабілізувати ситуацію біля Бахмута на Донеччині. Силам оборони вдається потужно тримати динаміку й ініціативу на своєму боці.

Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Бахмутському напрямку. Ті тактичні успіхи, які мав противник, подальшого успіху вже не мають. Силам оборони вдається не тільки утримувати противника, а на окремих відтинках вдалося поновити стан та положення. Це значить вибити противника з тих позицій, які ворогу вдалося зайняти", - розповів Федоренко.

За його словами, окупанти намагаються діяти різноманітно - як піхотою, так і із залученням броньованої техніки. Крім того, росіяни використовують різні види артилерії. Незважаючи на це, Силам оборони вдається потужно тримати динаміку й ініціативу на своєму боці

"На якихось напрямках ворог використовує реактивну артилерію, щоб робити потужні артпідготовки, після чого переходить до штурмових дій. На інших відтінках фронту навпаки - прикриває виключно свої штурмові групи броньованою технікою й вогнем, намагаючись шляхом швидкого маневру заскочити", - зауважив Федоренко.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ЗСУ відновили втрачені позиції в районі Горлівки Донецької області. Йдеться про кілька позицій приблизно за три кілометри на північний захід від окупованого міста.

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