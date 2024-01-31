Ситуацию у Бахмута удалось стабилизировать — ВСУ

ВСУ удалось стабилизировать ситуацию возле Бахмута Донецкой области. Силам обороны удается держать динамику и инициативу на своей стороне.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Бахмутском направлении. Те тактические успехи, которые имел противник, дальнейшего успеха уже не имеют. Силам обороны удается не только удерживать противника, а на отдельных отрезках удалось восстановить состояние и положение. Это значит выбить противника с тех позиций, какие врагу удалось занять", – рассказал Федоренко.

По его словам, оккупанты пытаются действовать разнообразно — как пехотой, так и с привлечением бронированной техники. Кроме того, россияне используют разные виды артиллерии. Несмотря на это, Силам обороны удается мощно держать динамику и инициативу на своей стороне.

"На каких-то направлениях враг использует реактивную артиллерию, чтобы делать мощные артподготовки, после чего переходит к штурмовым действиям. На других оттенках фронта наоборот — прикрывает исключительно свои штурмовые группы бронированной техникой и огнем, пытаясь путем быстрого маневра вскочить", — отметил Федоренко.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что ВСУ возобновили утраченные позиции в районе Горловки Донецкой области. Речь идет о нескольких позициях примерно в трех километрах к северо-западу от оккупированного города.

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