"Не вышел из машины – прострелили колено": украинский командир сделал скандальное заявление о мобилизации

Украинский командир предлагает за неповиновение "прострелить колено".
Командир 118 бригады ТРО Анатолий Стуженко считает, что мобилизация должна быть жесткой. По его мнению, работникам ТЦК нужно предоставить больше полномочий по военнообязанным.
Такое скандальное заявление украинский командир сделал в одном из интервью.
Кроме того, он оскорбил достоинство украинских женщин, которые также защищают Украину от врага. Поскольку, по его мнению, кто "ходит в юбки", тот не может служить в армии.
"Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас, военных, скоро будут ногами толкать. Должно так: не вышел из машины — прострелили колено. Если тебя остановили и говорят: Только так! Иначе мы не победим. Жестокая мобилизация. Если ты не можешь – приходишь и откровенно говоришь: "Я лучше надену юбку. Я буду ходить в юбке, но я буду шить для военных и что-то там делать. Я мужчина, но буду ходить в юбке", – заявил он.
Напомним, Кабмин внес в Раду обновленный текст законопроекта о мобилизации. В частности, согласно положениям текста, некоторые категории украинцев обязут пройти повторную ВЛК.
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