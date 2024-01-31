"Не вышел из машины – прострелили колено": украинский командир сделал скандальное заявление о мобилизации

Командир 118 бригады ТРО Анатолий Стуженко считает, что мобилизация должна быть жесткой. По его мнению, работникам ТЦК нужно предоставить больше полномочий по военнообязанным.

Такое скандальное заявление украинский командир сделал в одном из интервью.

Кроме того, он оскорбил достоинство украинских женщин, которые также защищают Украину от врага. Поскольку, по его мнению, кто "ходит в юбки", тот не может служить в армии.

"Мы доиграемся в демократию до такого состояния, что нас, военных, скоро будут ногами толкать. Должно так: не вышел из машины — прострелили колено. Если тебя остановили и говорят: Только так! Иначе мы не победим. Жестокая мобилизация. Если ты не можешь – приходишь и откровенно говоришь: "Я лучше надену юбку. Я буду ходить в юбке, но я буду шить для военных и что-то там делать. Я мужчина, но буду ходить в юбке", – заявил он.

Напомним, Кабмин внес в Раду обновленный текст законопроекта о мобилизации. В частности, согласно положениям текста, некоторые категории украинцев обязут пройти повторную ВЛК.

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