В Кривом Роге раздался взрыв: что произошло

В среду днем, 31 января, в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. В регионе в 13:45 была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — подчеркивают в сообщении.

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в области сработало ПВО: "В Криворожском районе сбили вражескую ракету".

К слову. тревога в области была связана с активностью тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Впоследствии Воздушные силы предупреждали о ракете, направлявшейся в направлении Кривого Рога. Мониторинговые каналы информируют о Х-59.

Напомним, днем 31 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок.

Также утром воздушную тревогу объявляли в части Украины. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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