В Кривом Роге раздался взрыв: что произошло

Защитники сбили вражескую ракету.
В среду днем, 31 января, в Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв. В регионе в 13:45 была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — подчеркивают в сообщении.
Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в области сработало ПВО: "В Криворожском районе сбили вражескую ракету".
К слову. тревога в области была связана с активностью тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Впоследствии Воздушные силы предупреждали о ракете, направлявшейся в направлении Кривого Рога. Мониторинговые каналы информируют о Х-59.
Напомним, днем 31 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Моздок.
Также утром воздушную тревогу объявляли в части Украины. В воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.