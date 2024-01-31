Инсценировал смерть и прошел 1500 км к другой: женщина сделала ДНК-тест и узнала правду о дедушке

Женщина поделилась своим шоком после того, как узнала, что ее дедушка инсценировал собственную смерть, чтобы начать новую жизнь с младшей женщиной, оставив ее бабушку одну воспитывать восемь детей.

По словам ее бабушки, ее дедушка умер, когда ее отцу было всего четыре года, а это значит, что она никогда не видела его, а ее отец мало что помнит об этом человеке. Но благодаря результатам теста ДНК она узнала, что он на самом деле сбежал, чтобы начать новую жизнь с другой женщиной, и у него родилось семеро детей.

На Reddit она написала : "Мой дедушка не умер, когда моему отцу было четыре года, как мы всегда думали. Зато он инсценировал свою смерть, прошел 1500 км на другой конец страны, женился на 16-летней девушке и стал отцом еще семерых детей" .

Также она была шокирована, что ее дедушка дал своим младшим детям от второй женщины те же имена, что и старшим от первой.

Поделившись своим собственным открытием ДНК, один из пользователей ответил: "Похожая история произошла с бывшим коллегой. Он обнаружил в Восточной Европе целую группу сводных братьев и сестер. Его отец был женат и не "пошел воевать" во время Второй мировой войны, а иммигрировал в Канаду и начал все сначала. Первая семья просто решила, что он не выжил".

Напомним, мужчина разоблачил ложь жены с помощью ДНК-теста. В споре женщина заявила, что он не биологический отец их дочери.

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