У Сумській області зафіксовано 76 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 3 лютого 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська громада.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (23 вибухи) та артилерії (8 вибухів).

Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріли з артилерії (2 вибухи).

Юнаківська громада: зафіксовано обстріл БпЛА (FPV-дрони) (2 вибухи).

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Великописарівська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (13 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів) та мінометний обстріл (5 вибухів).

Есманьська громада: був обстріл БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи) та мінометний обстріл (1 вибух).

Нагадаємо, Росія використала для масованого повітряного удару по Україні ракети з Північної Кореї.

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