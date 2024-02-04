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У Сумській області зафіксовано 76 вибухів

У Сумській області зафіксовано 76 вибухів

Ілюстрація. Ворог продовжує обстрілювати Сумщину / Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21.00 3 лютого 2024 року. 

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах. 

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Есманьська громада.

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (23 вибухи) та артилерії (8 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів) та обстріли з артилерії (2 вибухи).
  • Юнаківська громада: зафіксовано обстріл  БпЛА (FPV-дрони) (2 вибухи). 
  • Великописарівська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (13 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів) та мінометний обстріл (5 вибухів). 
  • Есманьська громада: був обстріл  БпЛА (FPV-дрон) (2 вибухи) та мінометний обстріл (1 вибух).

Нагадаємо, Росія використала для масованого повітряного удару по Україні ракети з Північної Кореї. 

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