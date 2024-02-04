Байден победил на праймериз в Южной Каролине – СМИ

Президент США Джо Байден победил на праймериз в Южной Каролине, оживившем его предвыборную кампанию 2020 года, а теперь принес ему первую официальную победу на втором сроке.

Об этом пишет The Associated Press.

СМИ объявило Байдена победителем на основе анализа исходных результатов голосования, показывающего, что он имеет решающее преимущество в ключевых местах по всему штату. На момент объявления гонки Байден лидировал во всем штате с примерно 97% голосов, что почти вдвое больше 49%, которые он получил на праймериз в 2020 году. Спустя почти час после объявления выборов процент голосов Байдена почти не изменился – около 97%.

Его единственные претенденты на нынешних выборах, представитель США Дин Филлипс из Миннесоты и автор самопомощи Марианна Уильямсон, каждый не смог преодолеть отметку в 2% на момент объявления Байдена победителем.

Четыре года назад на первичных выборах президент победил во всех 46 округах, согласно первым данным, он готов повторить этот результат в конкурсе. Байден также победил всех 55 делегатов на праймериз.

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