В Ірані розігнали мітинг родичів загиблих пасажирів збитого під Тегераном літака МАУ

Поведінка силовиків була образливою та жорстокою - переконані люди

Мітинг, організований сім'ями загиблих пасажирів українського літака, який Іран збив у 2020 році, був розігнаний в Тегерані.

Про це повідомляє Перська служба Голосу Америки.

Низка сімей пасажирів літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752, які зібралися перед офісом ООН домагалися справедливості від уряду Ірану. Вони звинувачують владу країни у перешкоджанні розслідуванню загибелі рейсу 752, збитого вранці 8 січня 2020 року двома іранськими зенітними ракетами.

Учасники акції попросили зустрічі з Недою Аль-Нашіф, заступницею Верховного комісара з прав людини. Але іранські агенти служби безпеки в цивільному та сили безпеки режиму негайно почали розганяти цих людей погрозами та залякуваннями.

امروز شنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ تعدادی از خانواده‌های جانباختگان پرواز پی‌اس‌۷۵۲ در اعتراض به سفر خانم ندا النشیف، معاون کمیسریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در مقابل دفتر این سازمان در تهران جمع شدند و با پلاکاردهایی که در دست داشتند خواسته‌ها و اعتراضات خود را نشان دادند.

لازم به… pic.twitter.com/hqXJUiGL6K — Association of Families of Flight PS752 Victims (@ps752justice) February 3, 2024

«Поведінка силовиків була образливою та жорстокою, вони були готові до будь-якої жорсткішої реакції», – мовиться у повідомленні Асоціації родин рейсу PS752 у мережі X (колишня Twitter).

Родини раніше підписали заяву з вимогою скасувати поїздку Неди Аль-Нашиф до Ірану, мовиться у повідомленні.

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Родичі загиблих вважають, що Іран покриває злочинців, які здійснили «умисне вбивство, навмисний напад на цивільне населення або цивільні об’єкти, посягання на особисту гідність і грабіж, а також злочини проти людяності у вигляді вбивства та «інших нелюдських дій».

Нагадаємо, літак Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, який прямував з Тегерана до Києва, розбився вранці 8 січня невдовзі після вильоту з іранської столиці. Жертвами катастрофи стали 176 осіб - усі, хто перебував на борту. Тегеран офіційно визнав, що Boeing був збитий іранськими військовими "ненавмисно". Згодом іранська влада повідомила, що причиною авіакатастрофи стала людська помилка під час налаштування радарної системи в підрозділі протиповітряної оборони.

Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв, що усі причетні до збиття літака МАУ будуть покарані. Розшифровка бортових самописців літака, яка була проведена у Франції, підтвердила, що лайнер упав унаслідок влучення в нього ракети, повідомило українське МЗС.

Нагадаємо, у квітні 2023 року в Ірані винесли вирок 10 військовим, які збили український літак з пасажирами.

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