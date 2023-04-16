В Ірані винесли вирок 10 військовим, які збили український літак з пасажирами

Командира зенітно-ракетного комплексу, який у січні 2020 року прийняв пасажирський літак за крилату ракету, засуджено до 13 років позбавлення волі.

У неділю, 16 квітня, Іранський військовий суд оприлюднив свій остаточний вирок у справі про збиття 8 січня 2020 року “Боїнга” авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), який летів до Києва. Тоді внаслідок катастрофи загинули 176 людей. Лише через три дні Іран визнав, що його збройні сили збили пасажирський літак помилково.

Про це повідомило іранське видання Mizan Online.

Суд визнав винними у смертельному інциденті аж 10 осіб. Головного фігуранта засудили до 13 років позбавлення волі. Основним обвинуваченим є командир ЗРК “Тор М1”, який прийняв пасажирський літак за крилату ракету вторгнення та двічі вистрілив у літак всупереч наказу командного пункту та іншим інструкціям.

“Розгляд цієї справи був одним із найважливіших, делікатних і складних судових процесів за останні кілька років в країні”, — йдеться у повідомленні.

Вирок було винесено після більш ніж трьох років досліджень і проведення 20 судових слухань, на яких загалом 117 позивачів подали свої позови.

Інші визнані винними – особовий склад поста ППО. Їм призначено покарання від 1 до 3 років позбавлення волі.

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Через кілька днів після офіційного заперечення Іран визнав, що підрозділ Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) ненавмисно збив літак на тлі загострення напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами через вбивство американським безпілотником високопоставленого генерала КВІР Касема Сулеймані поблизу Багдада.

Збиття пасажирського літака, який летів з Тегерана до Києва, сталося в ніч, коли Іран обстріляв ракетами авіабазу США на заході Іраку у відповідь на вбивство Сулеймані.

Більшість загиблих пасажирів літака були іранцями та канадцями, 11 членів екіпажу були громадянами України. Уряд Ірану виділив 150 тисяч доларів на компенсацію родині кожного пасажира, але деякі родини відмовилися від цих грошей.

Минулого року Велика сімка (G7) заявила у спільній заяві, що Іран повинен бути притягнутий до відповідальності за збиття рейсу PS752. “Ми продовжуємо підтримувати міжнародні зусилля щодо притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу 752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”, – йшлося у заяві від 28 червня 2022 року.

Відносини між Україною та Іраном зараз перебувають у точці замерзання, оскільки Тегеран постачає Росії ракети та безпілотники, які потім використовує російська армія для війни в Україні.

Нагадаємо, Іран категорично відмовився проти будь-яких переговорів про виплату репарацій за збиття літака МАУ в січні 2020 року під Тегераном, коли загинуло 176 людей. Країни зі складу міжнародної групи планують іншими шляхами вирішити це питання.

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