"Такі зміни є нормальними": ISW про відставку Залужного

Україна перебуває у стані війни вже не один рік.

Президент України Володимир Зеленський 8 лютого змінив Головнокомандувача ЗСУ. Місце генерала Валерія Залужного посів генерал-полковник Олександр Сирський. Це відбулося у межах ширших змін у військовому керівництві, які є нормальними.

Про це пише ISW.

Аналітики зауважують, Зеленський також розглядає на керівні посади в Збройних силах України:

українських бригадного генерала Андрія Гнатова (чинний начальник штабу та заступник командувача Південним оперативним командуванням)

бригадного генерала Михайла Драптая (колишній командувач Херсонської групи військ)

бригадного генерала Ігоря Скиб'юка (чинний заступник командувача десантно-штурмових військ)

полковника Павла Палису (чинний командир 93-ї окремої механізованої бригади)

полковника Вадима Сухаревського (чинний командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади).

"Зеленський, Залужний та міністр оборони України Рустем Умєров визнали, що війна кардинально змінилася з 2022 по 2024 рік і що потрібні нові підходи та стратегії", – йдеться у звіті.

В Інституті наводять слова президента про те, що він запропонував Залужному невизначену посаду в "команді управління" ЗСУ, але не уточнив, чи надійшла згода. Радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Зеленський вирішив провести "системне оновлення керівництва" ЗСУ, включно з Головкомом, щоб переглянути дії українських військових за минулий рік, не допустити застою на фронті, знайти нові функціональні та технологічні рішення, які дозволять Україні зберегти та розвинути бойову ініціативу, розпочати процес реформування управління Збройними Силами України.

"Зміни командування є нормальним явищем для держави, яка веде війну протягом кількох років", – підсумували аналітики.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про заміну головнокомандувача ЗСУ та реакцію суспільства.

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