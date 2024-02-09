Залужному присвоили звание Героя Украины

Наградили Валерия Залужного за выдающиеся заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности.
Президент Украины принял решение присвоить звание Героя Украины и вручить орден "Золотая Звезда" бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.
Об этом идет речь в официальном указе.
Как отмечается, наградили Валерия Залужного за выдающиеся заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, самоотверженное служение Украинскому народу.
"Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Залужному Валерию Федоровичу — генералу", — говорится в указе.
Напомним, что отставка Валерия Залужного – это топ тема западных СМИ. Журналисты пытаются оценить риски и узнать, что стало причиной такого решения со стороны президента Владимира Зеленского.
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