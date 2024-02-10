Павлюка уволили с должности заместителя министра обороны

Кабинет Министров 10 февраля уволил Александра Павлюка с должности первого заместителя министра обороны Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, увольнение связано с переходом Павлюка на другую работу.

По данным СМИ, Павлюк может занять должность командующего Сухопутными войсками вместо Александра Сырского, назначенного главнокомандующим ВСУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправил в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Новым главнокомандующим ВСУ президент назначил генерала Александра Сырского.

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