Битва за Авдеевку может стать "Бахмутом 2.0" – BILD

Захватчики перерезали железнодорожную линию в центре Авдеевки, поэтому вскоре они могут дойти до последней дороги, связывающей город с подконтрольной Украине территорией. Удержать его ВСУ очень сложно.

Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Ситуация в Авдеевке

Что происходит в Авдеевке

По данным эксперта, накануне армия РФ достигла железнодорожной линии внутри городского предела, в районе улицы Чистякова. Таким образом, россиянам остается всего 700 метров до Индустриального проспекта – последней дороги, связывающей город с подконтрольной Украине территорией. Ссылаясь на украинские источники, Репке пишет, что сейчас оккупанты контролируют 18% территории Авдеевки.

"Украинский беспилотник сбрасывает снаряд за снарядом на наступающих шестерых российских солдат проходят 700 метров через Авдеевку. В результате трое из них (как минимум) ранены дроном. Но нет ни одного украинского солдата, который мог бы противостоять им, двигающимся на запад"., – утверждает эксперт.

Он считает, что "падение Авдеевки усиливается с каждым днем". Особенно влияет на столь печальный прогноз усиление уличных боев, из-за которого соотношение потерь становится все менее выгодным для ВСУ. Поэтому Репке называет это сражение "Бахмутом 2.0".

Ранее военный эксперт Defence Express Иван Киричевский подчеркнул, что нужно быть готовыми к разным вариантам развития событий вокруг Авдеевки. Не стоит строить завышенные ожидания, что город удержать будет легко.

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