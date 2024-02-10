Могут ли ВСУ потерять Авдеевку: мнение эксперта

Надо быть готовыми к разным вариантам развития событий вокруг Авдеевки. Не стоит строить завышенные ожидания, что город удержать будет легко.

Об этом в эфире "Эспрессо" сказал Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express.

Нужно военное чудо

По словам эксперта, украинские войска пытаются выполнить две задачи:

Не допустить оцепления города, удержать управляемость обороны в независимости от того, где могут продвигаться оккупанты. В разных источниках циркулируют данные, будто где-то готовится рубеж укрепленной обороны, который должны занять наши войска после вероятного ухода из Авдеевки.

"Но то, что могут быть разные неприятные варианты по Авдеевке, к этому нужно готовиться", – заметил военный эксперт Defence Express.

К сожалению, добавляет он, выполнять задачи по уничтожению врага на рубежах у Авдеевки бесконечно невозможно. Дело в том, что могут накопиться какие-нибудь проблемы и в украинских войсках. Как отмечает Киричевски, смена руководства ВСУ произошла именно в то время, когда проблем по Авдеевке еще не так много, чтобы переходить в острую фазу.

"Однако надо быть готовыми к разным в том числе и сложным вариантам развития событий вокруг Авдеевки. Судя по текущим контурам фронта, не стоит строить завышенных ожиданий, что город удержать будет легко. Если вдруг случится такое чудо, что россиянам удастся не пустить дальше, это будет буквально военное чудо, которое в военной истории никто не совершал", – подытожил Иван Киричевский.

Напомним, российские кафиры вокруг Авдеевки пытаются осуществить фланговые охваты позиций ВСУ. Таким образом, они хотят заблокировать ротацию защитников нашего государства, поставки БК и эвакуацию раненых.

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