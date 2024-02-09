Оккупанты на Авдеевском направлении задумали коварный план: эксперт объяснил цель военных РФ

Российские оккупанты вокруг Авдеевки пытаются осуществить фланговые охваты позиций ВСУ. Таким образом, они хотят заблокировать ротацию защитников нашего государства, поставки БК и эвакуацию раненых.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" сообщил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, ситуация обострилась. Проходят бои в жилой застройке Авдеевки. Россияне имеют возможность выйти в тыл украинской группировки.

“В настоящее время бои продолжаются в районе улиц Соборной и Чернышевского, которые находятся в жилой застройке города. Основные угрозы перед украинскими защитниками – возможность флангового удара по укрепрайону "Зенит". Стоит отметить, что этот укрепрайон готовился с 2014 года, а оккупанты пытались его безуспешно штурмовать в течение 10 лет. Тактический маневр врага заключался в том, что российское подразделение спецназначения использовало дренажную трубу протяженностью примерно до 2 км, чтобы зайти в оперативный тыл украинской группировки и создать угрозу как фланговых ударов, так и оперативного окружения отдельных подразделений ВСУ”, — отметил Дмитрий Снегирев.

Он также добавил, что инженерные работы, которые вели оккупанты, длились не один месяц. В частности это были сварочные и буровые работы. Еще они обустраивали тайники БК и снаряжение.

"В итоге есть то, что воспользовавшись этим маневром враг вышел в тыл украинской группировки, закрепился в городской застройке. Украинские защитники вынуждены аккумулировать свои оперативные резервы, чтобы локализовать прорыв оккупантов. Противник нам навязал уличные бои, которые являются боями высокой интенсивности”, – подчеркнул эксперт.

По его словам, оказалось, что российские военные могут учитывать ошибки своих предыдущих сделок. Речь идет о Мариуполе, когда российские войска в лоб штурмовали Азовсталь и завод им.Ильича.

“Наверное, основной расчет был, что оккупанты будут штурмовать Коксохим, но происходят противоположные вещи — фанговые охваты позиций ВСУ. С одного фланга они обходят Степное, Бердичи с выходом на Ласточкино, это так называемая дорога жизни. А с другого фланга – Индустриальный проспект, это возможность блокады ротации ВСУ, подвоза БК и эвакуация раненых”, — пояснил Дмитрий Снегирев.

Он считает, что сейчас повторяется Бахмутский сценарий, начавшийся с установления оккупантами контроля над локациями ВСУ, в том числе дорогами на Часов Яр и другими.

"Ситуация, к сожалению, повторяется. Расстояние от передовых позиций противника до "дороги жизни" по разным оценкам 900 м -1 км. Ситуация тяжелая, но не критическая, как пытаются рисовать, и требует непростых решений. Скорее всего, будет стоять вопрос возможности отвод ВСУ из района Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Если будет решение по содержанию Авдеевки, то опять-таки это будет свидетельствовать о принятии политического, а не военного решения по дальнейшему характеру боев в районе Авдеевки", — резюмировал Снегирев.

Напомним, что британская разведка назвала приоритетное направление для российской армии на фронте.

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