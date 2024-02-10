Чи можуть ЗСУ втратити Авдіївку: думка експерта

Треба бути готовими до різних варіантів розвитку подій навколо Авдіївки. Не варто будувати завищених очікувань, що місто утримати буде легко.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав Іван Киричевський, військовий експерт Defence Express.

Потрібне військове диво

За словами експерта, наразі українські війська намагаються виконати два завдання:

Не допустити оточення міста, утримати керованість оборони в незалежності від того, де можуть просуватися окупанти. У різних джерелах циркулюють дані, що начебто десь готується рубіж укріпленої оборони, який мають зайняти наші війська після ймовірного відходу з Авдіївки.

"Але те, що можуть бути різні неприємні варіанти по Авдіївці, до цього треба готуватися", – зауважив військовий експерт Defence Express.

На жаль, додає він, виконувати завдання зі знищення ворога на рубежах біля Авдіївки безкінечно неможливо. Річ у тім, що можуть накопичитися якісь проблеми й в українських військах. Як зауважує Киричевський, зміна керівництва ЗСУ відбулася саме у той час, коли проблем по Авдіївці ще не так багато, щоб переходити у гостру фазу.

"Однак треба бути готовими до різних у тому числі й складних варіантів розвитку подій навколо Авдіївки. Судячи з поточних контурів фронту, не варто будувати завищених очікувань, що місто утримати буде легко. Якщо раптом трапиться таке диво, що росіян вдасться не пустити далі, це буде буквально військове диво, яке у військовій історії ніхто не робив", – підсумував Іван Киричевський.

Нагадаємо, російські окупанти навколо Авдіївки намагаються здійснити флангові охоплення позицій ЗСУ. Таким чином вони хочуть заблокувати ротацію захисників нашої держави, постачання БК та евакуацію поранених.

Читайте також: