Как будто Кремль хотел, чтобы их услышали.

Интервью президента-диктатора РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону якобы стало хорошей возможностью, чтобы Кремль услышали на Западе.

Об этом в интервью росСМИ заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, интервью Путина Карлсону имело одну цель – "чтобы нас услышали". Большие просмотры, считает он, хоть и не означают поддержку, но, мол, люди "будут думать".

"Интервью Путина Карлсону — это хорошая возможность для российского лидера быть услышанным на Западе", — заявил пресс-секретарь кремлевского "фюрера".

Напомним, президент-диктатор РФ Владимир Путин дал интервью американскому скандальному эксведущему Fox News Такеру Карлсону. В частности, "фюрер уверял, что Украину создал Ленин, а американцам "нечем заняться".

Аналитики ISW оценили интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Кремль хочет создать информационные эффекты и истерику на Западе. В Москве же считают бесполезным разговор для внутренней аудитории

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