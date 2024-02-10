Битва за Авдіївку може стати "Бахмутом 2.0" – BILD

Загарбники перерізали залізничну лінію в центрі Авдіївки, тож вони невдовзі можуть дійти до останньої дороги, що зв'язує місто з підконтрольною Україні територією. Втримати його ЗСУ дуже складно.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке.

Ситуація в Авдіївці

Що відбувається в Авдіївці

За даними експерта, напередодні армія РФ досягла залізничної лінії всередині міської межі, в районі вулиці Чистякова. Таким чином, росіянам залишається всього 700 метрів до Індустріального проспекту – останньої дороги, що зв'язує місто з підконтрольною Україні територією. Посилаючись на українські джерела, Репке пише, що зараз окупанти контролюють 18% території Авдіївки.

"Український безпілотник скидає снаряд за снарядом на шістьох російських солдатів, що наступають, проходять 700 метрів через Авдіївку. У результаті троє з них (як мінімум) поранені дроном. Але немає жодного українського солдата, який міг би протистояти їм, які рухаються на захід", – стверджує експерт.

Він вважає, що "падіння Авдіївки посилюється з кожним днем". Особливо впливає на такий сумний прогноз посилення вуличних боїв, через яке співвідношення втрат стає все менш вигідним для ЗСУ. Тому Репке називає цю битву "Бахмутом 2.0".

Раніше військовий експерт Defence Express Іван Киричевський наголосив, що треба бути готовими до різних варіантів розвитку подій навколо Авдіївки. Не варто будувати завищених очікувань, що місто утримати буде легко.

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