ТЦК працюватимуть цілодобово – у Раді назвали причину

Кабінет міністрів дозволив Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово під час проведення мобілізації та/або під час дії воєнного стану. Нардеп та член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пояснив таке рішення.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Для мене не є чимось новим такий підхід до організації роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Більше того – на комітеті рік тому ми піднімали питання, чому під час війни територіальні центри, які є за великим рахунком складовими сектору безпеки і оборони, фактично є військовими частинами, працюють за розкладом мирного часу. Вони повинні були працювати цілодобово, напевно, від перших днів війни, і забезпечувати можливість виконання функцій з військового обліку військовозобов'язаних, змін військового обліку. Тому рішення, яке сьогодні ухвалено, є на мій погляд дещо запізнілим. Для оптимізації та удосконалення діяльності ТЦК та СП саме такий режим роботи мав бути запроваджений давно", - зазначив він.

Веніславський також додав, що з точки зору повноважень представників ТЦК та СП нічого нового на даний момент не з'явилося. Вони як і раніше мають право відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення складати протоколи про адміністративні правопорушення щодо тих функцій, які віднесені цим кодексом до їхніх повноважень.

"Організація медичного огляду, військово-лікарських комісій – це також одна зі складових діяльності ТЦК", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, адвокат пояснив, що не так із рішенням про електронні повістки.

Читайте також: