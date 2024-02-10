ТЦК будут работать круглосуточно – в Раде назвали причину

Кабинет министров разрешил Территориальным центрам комплектования и социальной поддержки работать круглосуточно во время мобилизации и/или во время действия военного положения. Нардеп и член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил такое решение.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Для меня не является чем-то новым такой подход к организации работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Более того – на комитете год назад мы поднимали вопрос, почему во время войны территориальные центры, являющиеся по большому счету составляющими сектора безопасности и обороны, фактически есть военными частями, работают по расписанию мирного времени, они должны были работать круглосуточно, наверное, с первых дней войны, и обеспечивать возможность выполнения функций по военному учету военнообязанных, изменениям военного учета, поэтому решение, которое сегодня принято, есть на мой взгляд запоздалым. Для оптимизации и усовершенствования деятельности ТЦК и СП именно такой режим работы должен быть введен давно", — отметил он.

Вениславский также добавил, что с точки зрения полномочий представителей ТЦК и СП ничего нового на данный момент не появилось. Они по-прежнему имеют право в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях в отношении тех функций, которые отнесены этим кодексом к их полномочиям.

"Организация медицинского осмотра, военно-врачебных комиссий – это также одна из составляющих деятельности ТЦК", — резюмировал нардеп.

Напомним, адвокат объяснил, что не столько с решением об электронных повестках.

Читайте также: