В Молдове отреагировали на обломки дрона у границы с Украиной

В Молдове осудили российские атаки против Украины, в частности, после обнаружения обломков дрона в Гагаузии.

Соответствующие сообщения опубликовали в соцсети Х президент Молдовы Мая Санду и премьер-министр Дорин Речан.

"Война России с Украиной снова подступила близко к Молдове. Обнаружение… обломков беспилотника Shahed на юге М.олдовы стало еще одним суровым напоминанием о мрачной реальности, с которой мы сталкиваемся. Агрессия России ставит под угрозу континент. Необходимо продолжать оказывать поддержку Украине", - написала Санду в соцсети X.

В то же время премьер-министр Дорин Речан заявил, что "решительно осуждает неоправданные атаки России против Украины, вновь коснувшиеся Молдовы".

Осудил атаки России также глава министерства иностранных дел Михай Попшой, назвав их "варварскими атаками".

Напомним, в Молдове 11 февраля в районе молдавско-украинской границы, недалеко от села Этулия Вулканештского района, пограничная полиция обнаружила фрагменты БпЛА типа Shahed.

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