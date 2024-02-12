У Молдові відреагували на уламки дрона біля кордону з Україною

У Молдові засудили російські атаки проти України, зокрема, після виявлення уламків дрона в Гагаузії.

Відповідні дописи опублікували у соцмережі Х президентка Молдови Мая Санду та прем'єр-міністр Дорін Речан.

"Війна Росії з Україною знову підступила близько до Молдови. Виявлення… уламків безпілотника Shahed на півдні М.олдови стало ще одним суворим нагадуванням про похмуру реальність, з якою ми стикаємося. Агресія Росії ставить під загрозу континент. Необхідно продовжувати надавати підтримку Україні", - написала Санду в соцмережі X.

Водночас прем'єр-міністр Дорін Речан заявив, що "рішуче засуджує невиправдані атаки Росії проти України, які знову торкнулися Молдови".

Засудив атаки Росії також очільник міністерства закордонних справ Міхай Попшой назвавши їх "варварськими атаками".

Нагадаємо, у Молдові 11 лютого в районі молдавсько-українського кордону, неподалік села Етулія Вулканештського району, прикордонна поліція виявила фрагменти БпЛА типу Shahed.

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